В Сургуте благоустроили сквер на улице Республики

Для детей предусмотрены две игровые площадки.

Благоустройство сквера на улице Республики в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

На территории общественного пространства установили многофункциональную спортивную площадку с зонами для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Также оборудовали зону для воркаута с современными тренажерами, брусьями и теневым навесом. А для детей предусмотрены две игровые площадки.

Кроме того, оборудовано пространство для проведения массовых мероприятий и обустроены велодорожки. Для любителей экстремального спорта смонтировали велосипедную трассу с волнообразным рельефом. Кроме того, появилась зона для выгула домашних питомцев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.