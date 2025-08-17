В Сургуте благоустроили сквер на улице Республики

На территории общественного пространства установили многофункциональную спортивную площадку с зонами для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Также оборудовали зону для воркаута с современными тренажерами, брусьями и теневым навесом. А для детей предусмотрены две игровые площадки.