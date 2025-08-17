Ричмонд
С 1 сентября омичи смогут отказаться от массовых спам-обзвонов

Для этого необходимо подать соответствующее заявление своему сотовому оператору.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября в России начинают действовать новые правила защиты абонентов от спам-звонков. Для того, чтобы оградить себя от массовых обзвонов, омичам достаточно подать соответствующее заявление своему сотовому оператору.

О новых правилах сообщили в телеграм-канале федерального минцифры. Как пояснили в ведомстве, эти меры направлены на борьбу с кибермошенничеством. Заявление на отказ от массовых обзвонах будут приниматься в салонах связи или на сайте оператора. Отключить абонента от массовых спам-звонков оператор будет обязан на следующий день после получения заявления.

Ранее, с 1 августа, омичи получили возможность таким же образом отказаться и от рекламных СМС.