«Лучшая покупка»: экстрасенс Кузнецова рассказала о суррогатном материнстве

Экстрасенс Николь Кузнецова не скрывает, что обратилась за помощью к суррогатной матери из-за своих проблем с репродуктивным здоровьем, в результате чего на свет появилась ее третья дочь Агата. О том, как происходило и сколько стоило суррогатное материнство она рассказала в шоу «ДаДа — НетНет» на YouTube.
С детства Кузнецова страдает от папилломатоза гортани, что потребовало от нее множества сложных операций и даже привело к потере голоса. Несколько лет назад ей диагностировали рак. Врачи смогли удалить злокачественную опухоль, однако Николь потеряла одно легкое, что негативно сказалось на ее общем состоянии и образе жизни. Например, она больше не может самостоятельно выносить ребенка.
Тем не менее, экстрасенс не отказалась от мечты снова стать матерью. Осенью 2022 года она сообщила о рождении дочери Агаты, в чем ей помогла суррогатная мать.
По ее словам, стоимость суррогатного материнства оказалась меньше, чем покупка машины. Она пришла к выводу, что за эти деньги можно купить лишь «какую-то китайскую машину». Но за эти же деньги она смогла получить желанного ребенка.
— Мы шутим в семье: «Ты на Агату не скидывался, все, иди отсюда». Да, и шутим, что она лучшая наша покупка. Чудесно, что есть такой шанс. Потому что у меня, к сожалению, нет возможности вынашивать ребенка. Пришлось бы каждый месяц делать операции. Это был бы абсолютно никому не нужный неоправданный героизм, — поделилась Кузнецова.
Николь без колебаний выбрала метод суррогатного материнства, что обошлось ей в миллион рублей наличными, а с учетом дополнительных расходов сумма составила три миллиона. По установленным правилам, суррогатная мать и сама Кузнецова никогда не встречались и не знали имен друг друга.
Хотя экстрасенс является волонтером в детских домах и заботится о многих детях, она заявила, что не стала бы усыновлять ребенка. Она и ее муж категорически отвергли эту идею, так как муж выразил опасения по поводу чужой генетики и возможных проблем в будущем. Кузнецова отметила, что генетические особенности невозможно изменить или перепрограммировать, и со временем они могут проявиться.
Суррогатной матери был подсажен эмбрион, созданный на основе генетического материала Кузнецовой и ее супруга. Экстрасенс также отметила, что выбирала пол ребенка, так как давно мечтала о дочери.
— Это мой ребенок и то, что вынашивала не я, никакой роли не играет. У нас к ней такая сумасшедшая семейная привязанность. Ее любят все, даже мой бывший муж! Он приезжает в гости к Агате, не к своему сыну! Он первым делом спрашивает: «Как Агата? Дай поговорить с ней». Она как-то захватила сердца всех людей вокруг. Какая разница, кто ее выносил? — резюмировала Кузнецова.
