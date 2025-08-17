«Лучшая покупка»: экстрасенс Кузнецова рассказала о суррогатном материнстве

— Это мой ребенок и то, что вынашивала не я, никакой роли не играет. У нас к ней такая сумасшедшая семейная привязанность. Ее любят все, даже мой бывший муж! Он приезжает в гости к Агате, не к своему сыну! Он первым делом спрашивает: «Как Агата? Дай поговорить с ней». Она как-то захватила сердца всех людей вокруг. Какая разница, кто ее выносил? — резюмировала Кузнецова.