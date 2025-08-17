Ричмонд
Грабитель вынес из офиса в Петербурге 11 млн рублей и скрылся на «мерсе»

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина похитил сумку с 11 миллионами рублей у сотрудника офиса и скрылся на автомобиле Mercedes-Benz. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Источник: Life.ru

Момент похищения 11 миллионов рублей. Видео © Telegram / «Рен-ТВ».

На кадрах с места происшествия, опубликованных «Рен-ТВ», наглядно видно, как злоумышленник заходит в офис, делает вид, что хочет что-то передать сотруднику, а затем распыляет ему в лицо перцовый баллончик и скрывается с деньгами.

По предварительной информации, преступник действовал целенаправленно. Полиции уже удалось установить владельца Mercedes-Benz, на котором скрылся грабитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее в Нижнем Новгороде «Гринч» украл из дома именинницы все подарки на день рождения. А в Петербурге ремонтник поджёг дверь пенсионерки после спора из-за денег.