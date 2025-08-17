Грабитель вынес из офиса в Петербурге 11 млн рублей и скрылся на «мерсе»

Момент похищения 11 миллионов рублей. Видео © Telegram / «Рен-ТВ».
На кадрах с места происшествия, опубликованных «Рен-ТВ», наглядно видно, как злоумышленник заходит в офис, делает вид, что хочет что-то передать сотруднику, а затем распыляет ему в лицо перцовый баллончик и скрывается с деньгами.
По предварительной информации, преступник действовал целенаправленно. Полиции уже удалось установить владельца Mercedes-Benz, на котором скрылся грабитель. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
