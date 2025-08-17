Ричмонд
Аудиогид для гостей дендропарка появился в Новосибирске

Любители прогулок в лесу смогут также узнать интересные факты о зеленой зоне.

Раскинувшийся в Заельцовском районе Новосибирска, большой природный парк стал излюбленным местом отдыха горожан. Начиная с 2013 года, эта местность, характеризующаяся живописными дорожками, сочными лужайками и богатым растительным миром, включающим свыше ста разновидностей растений, обладает статусом особо охраняемой природной территории.

В дендропарке уже месяц действует аудиоэкскурсия. Обучающие материалы размещены на сайте в двух вариантах: для детей медвежонок в интересной форме повествует об истории парка, а для взрослых предлагаются лекции о редких видах растений и правилах поведения на территории.

За первый месяц использования аудиогидом воспользовались 2,5 тысячи посетителей. На четырех аллеях размещены восемь информационных стендов с QR-кодами.

Завершение работ по формированию мини-заповедника запланировано на следующий год. В дальнейшем планируется увеличение протяженности пешеходных троп, восстановление численности редких видов растений и обновление входной группы парка.