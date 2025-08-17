Аудиогид для гостей дендропарка появился в Новосибирске

В дендропарке уже месяц действует аудиоэкскурсия. Обучающие материалы размещены на сайте в двух вариантах: для детей медвежонок в интересной форме повествует об истории парка, а для взрослых предлагаются лекции о редких видах растений и правилах поведения на территории.