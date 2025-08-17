В Тамбовской области построят пять площадок для занятий по программе ГТО

«Это универсальные спортивные объекты, очень значимые и нужные. Жители охотно занимаются самостоятельно, в муниципалитетах на них проводят не только прием нормативов комплекса ГТО, но и спортивные праздники, фестивали ГТО. В регионе с 2019 года построены 24 площадки ГТО, в этом году появятся 5 и в 2025—2026 годах еще 11 площадок, что значительно улучшит материально-техническую базу в округах и городах», — сказал министр спорта Тамбовской области Павел Грицков.