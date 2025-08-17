В Тамбовской области построят пять площадок для занятий по программе ГТО

Пять площадок для занятий по системе ГТО построят в этом году в Тамбовской области по госпрограмме «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
Три спортплощадки уже появились в Петровском, Ржаксинском и Староюрьевском округах. Там установили уличные тренажеры для кардио- и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» и подготовки к ним, различные турники и многое другое. Еще две площадки оборудуют в Бондарском и Сосновском округах.
«Это универсальные спортивные объекты, очень значимые и нужные. Жители охотно занимаются самостоятельно, в муниципалитетах на них проводят не только прием нормативов комплекса ГТО, но и спортивные праздники, фестивали ГТО. В регионе с 2019 года построены 24 площадки ГТО, в этом году появятся 5 и в 2025—2026 годах еще 11 площадок, что значительно улучшит материально-техническую базу в округах и городах», — сказал министр спорта Тамбовской области Павел Грицков.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.