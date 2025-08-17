После Дня города с улиц Екатеринбурга вывезли 155 тонн мусора

В Екатеринбурге после Дня города с улиц убрали тонны мусора и грязи. Об этом сообщают в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное», который близок к мэрии города. Массовые гуляния шли по всей уральской столице с утра до позднего вечера 16 августа.