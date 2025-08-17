После Дня города с улиц Екатеринбурга вывезли 155 тонн мусора

В Екатеринбурге после Дня города с улиц убрали тонны мусора и грязи. Об этом сообщают в Telegram-канале «Екатеринбург. Главное», который близок к мэрии города. Массовые гуляния шли по всей уральской столице с утра до позднего вечера 16 августа.
В центре Екатеринбурга праздничная программа шла в Историческом сквере, на площади 1905 года, на «Атмофесте». Также 83 тысячи человек посетили фестиваль «Энергия РМК», который проходит и 17 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил».
Там выступали звезды, часть из которых держали в секрете до последнего, проводили мастер-классы для гостей, а также показывали участников гонки «Дакар» на выставке «Екатеринбург — Дакар».
— За минувшую ночь коммунальные службы выгребли 111 тонн грязи и 155 тонн мусора. Для этого на улицы сразу после фейерверка вышли 226 единиц уборочной техники, еще 491 рабочих занимались ручной уборкой, — рассказали в Telegram-канале.
Интересно, что из 156 контейнеров в центре города собрали 39 тонн мусора, а с территории «Энергии РМК» вывезли 14,8 тонн мусора. Для уборки использовали 2 100 «кубов» воды.