Лукашенко обратился к личному составу ВВС, сказав о защите рубежей Беларуси

Александр Лукашенко обратился к личному составу ВВС, сказав о защите рубежей Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил, как передает его пресс-служба, личный состав и ветеранов с Днем военно-воздушных сил.

— Вы связали свою судьбу с небом, выбрав делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины, и продолжаете писать историю военной авиации Беларуси, — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что военные летчики были и остаются примером для молодежи, для всех авиационных частей, для гражданского и военного персонала.

Обращаясь к личному составу и ветеранам ВВС Беларуси, Александр Лукашенко пожелал здоровья, благополучия, счастья и новых успехов.

Ранее мы писали о том, министр образования рассказал, могут ли белорусские школьники и студенты использовать искусственный интеллект для написания сочинений, курсовых и дипломных работ (тут про это).

