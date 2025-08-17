Лукашенко обратился к личному составу ВВС, сказав о защите рубежей Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил, как передает его пресс-служба, личный состав и ветеранов с Днем военно-воздушных сил.
— Вы связали свою судьбу с небом, выбрав делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины, и продолжаете писать историю военной авиации Беларуси, — говорится в поздравлении.
Лукашенко отметил, что военные летчики были и остаются примером для молодежи, для всех авиационных частей, для гражданского и военного персонала.
Обращаясь к личному составу и ветеранам ВВС Беларуси, Александр Лукашенко пожелал здоровья, благополучия, счастья и новых успехов.
Ранее мы писали о том, министр образования рассказал, могут ли белорусские школьники и студенты использовать искусственный интеллект для написания сочинений, курсовых и дипломных работ (тут про это).