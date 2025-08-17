В Приморье впервые зарегистрировали два новых вида птиц

В Дальневосточном морском заповеднике за весь период его существования, который насчитывает 47 лет, исследователи впервые зарегистрировали два новых вида птиц.
Уникальное открытие было совершено на острове Фуругельма, расположенном на крайнем юге России.
Первой птицей оказалась каменка-плешанка, небольшое создание, принадлежащее к отряду воробьинообразных. Естественная среда обитания этого вида ограничена северо-восточным Китаем, в связи с чем его появление в Приморье является событием крайне редким.
Второй вид, который был зафиксирован учеными, — это японская зарянка. В России этот вид встречается лишь в южной части Сахалина и на Курильских островах.