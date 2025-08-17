Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск принимает финал всероссийского спортивного проекта «Вызов Первых»

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков, регион вновь становится центром притяжения для молодой и спортивной молодежи со всей страны.

Источник: МК.RU Красноярск

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков, регион вновь становится центром притяжения для молодой и спортивной молодежи со всей страны.

Красноярск гостеприимно открыл свои двери для финала всероссийского проекта «Вызов Первых», собрав около тысячи участников из разных уголков России.

Участники «Движения Первых» соревновались в многочисленных спортивных дисциплинах, проявляя выносливость, силу и волю к победе. Атмосфера соревнований дополнялась дружескими встречами и поддержкой звезд отечественного спорта.

Специально для школьников состоялись матчи с участием знаменитых олимпийских чемпионов.

На стадионе прошел товарищеский матч по мини-футболу, в котором приняли участие и гости, и команда Красноярского края. Традиционно победителем встречи стала дружба, что подчеркивает главную цель мероприятия — развитие и пропаганду спорта среди молодого поколения.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске появился мурал с изображением юного футболиста.