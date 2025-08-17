Красноярск принимает финал всероссийского спортивного проекта «Вызов Первых»

На стадионе прошел товарищеский матч по мини-футболу, в котором приняли участие и гости, и команда Красноярского края. Традиционно победителем встречи стала дружба, что подчеркивает главную цель мероприятия — развитие и пропаганду спорта среди молодого поколения.