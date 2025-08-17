В Зеленоградске отремонтировали исторический дом на улице Октябрьской

Отметим, что дом находится по адресу: улица Октябрьская, 27. Во время работ строители обновили крышу, фасад и фундамент. Теперь в кровле нет щелей, через которые раньше протекала вода. А на фасаде больше не отслаивается штукатурка и нет трещин.