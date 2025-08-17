В Зеленоградске отремонтировали исторический дом на улице Октябрьской

Ремонт исторического дома, построенного до 1945 года, в Зеленоградске провели в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.
Отметим, что дом находится по адресу: улица Октябрьская, 27. Во время работ строители обновили крышу, фасад и фундамент. Теперь в кровле нет щелей, через которые раньше протекала вода. А на фасаде больше не отслаивается штукатурка и нет трещин.
Также специалисты вернули зданию исторический вид. Его воссоздавали, опираясь на характерные черты архитектуры домов того времени, так как архивные фотографии и декоративные элементы не сохранились.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.