В ОП предложили запретить давать детям «неодушевленные» и неблагозвучные имена

Родителям следует ограничить выбор неблагозвучных и «неодушевленных» имен для своих детей, чтобы защитить права самих детей. С таким мнением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.
Он также предложил разместить на портале «Госуслуги» список рекомендованных имен.
— Существующие ограничения должны быть дополнены исходя из имеющегося опыта. Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевленными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее, — пояснил он.
Рыбальченко отметил, что это необходимо для защиты прав ребенка, поскольку неблагозвучное имя, данное родителями, может стать причиной насмешек, нападок и травли со стороны сверстников в детстве и подростковом возрасте.
Он также напомнил, что в тексте принятой Организацией Объединенных Наций Декларации прав ребенка подчеркивается, что ребенку с рождения должны принадлежать как право на имя, так и право на благоприятные условия для развития, передает ТАСС.
В Госдуме тем временем начали формировать список разрешенных имен для детей, сообщила зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Составление подобного «белого списка» связано с предложением ограничивать регистрацию нестандартных имен, которых в последние годы появилось превеликое множество.