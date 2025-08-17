Следствие завершено: Обвиняемые в убийстве генерала Кириллова останутся под стражей

«На данный момент выполнены соответствия ст. 215 УПК РФ (окончание предварительного следствия с обвинительным заключением) и ст. 216 УПК РФ (ознакомление потерпевшего или его представителя с материалами уголовного дела). Необходимо выполнить требования ст. 217 УПК РФ (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела)», — говорится в сообщении.
17 декабря 2024 года, когда Кириллов и Поликарпов выходили из подъезда, Курбонов* дистанционно привёл в действие взрывное устройство мощностью около 500 г в тротиловом эквиваленте, установленное на самокате. Из-за ранений оба военных погибли.
Следствие установило причастность Точиева* и Падиева* к подготовке теракта: они арендовали для Курбонова* комнату в хостеле в Московской области, где он должен был скрыться, и передавали деньги от иностранного куратора. Падиев* лично произвёл оплату, организовал видеосъемку помещения и передал Курбонова* ключи от укрытия.
Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва у здания. Вскоре был задержан исполнитель теракта Ахмад Курбонов*. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова* отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта. Также объявлен в международный розыск куратора убийства.
* Лица, признанные Росфинмониторингом террористами-экстремистами.