Следствие завершено: Обвиняемые в убийстве генерала Кириллова останутся под стражей

Напомним, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит 17 декабря 2024 года в Москве в результате взрыва у здания. Вскоре был задержан исполнитель теракта Ахмад Курбонов*. На допросе он признался, что действовал по указанию кураторов из Украины. В качестве вознаграждения ему обещали паспорт одной из стран Европы и 100 тысяч американских долларов. Курбонова* отправили в СИЗО до 17 февраля. Затем в рамках расследования дела были задержаны ещё два фигуранта. Также объявлен в международный розыск куратора убийства.