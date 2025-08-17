Овчинский: на ул. Зорге по проекту КРТ возведут здания для организаций ЖКХ

Первый договор был заключен в июле 2020 года, он касался реорганизации 5,92 гектаров земли в бывшей промышленной зоне «Октябрьское Поле». На данный момент проект почти завершен. На средства инвестора были построены жилые дома, школа и бизнес-центр, в этом году — жилой комплекс из трех корпусов, а сейчас предприниматель занимается благоустройством территории. Также в настоящее время активно ведутся строительные работы на шести площадках в других районах. Все площадки расположены рядом с метро и автомобильными дорогами. Почти половина построенной недвижимости — это объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Оставшаяся часть — это жилые здания, которые будут использоваться в рамках реновации.