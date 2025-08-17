Овчинский: на ул. Зорге по проекту КРТ возведут здания для организаций ЖКХ

На севере Москвы, в Хорошевском районе, будет реализован проект комплексного развития неэффективно используемого участка на ул. Зорге (вл. ⅗-21). Подготовленный городом проект решения размещен на сайте столичного правительства. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
Территория находится недалеко от Хорошевского шоссе и станции «Хорошево» Московского центрального кольца.
«Проект решения о комплексном развитии территории площадью 6,41 гектара в Хорошевском районе предусматривает возведение объектов коммунально-складского назначения общей площадью 5,9 тысячи квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Как пояснил Овчинский, в новых зданиях разместятся базы, которые будут обслуживать жилой и дорожный фонды. Это объекты ГБУ «Автомобильные дороги» и ГБУ «Жилищник» районов Сокол и Хорошевский Северного административного округа Москвы. Также на территории проведут работы по озеленению и благоустройству.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о пятилетии городской программы КРТ. В ее рамках в бывших промышленных зонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках создаются привлекательные городские пространства, которые гармонично вписываются в среду мегаполиса. На данный момент в Москве на разных этапах разработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4200 гектаров. Реализация программы осуществляется по поручению Собянина.
Первый договор был заключен в июле 2020 года, он касался реорганизации 5,92 гектаров земли в бывшей промышленной зоне «Октябрьское Поле». На данный момент проект почти завершен. На средства инвестора были построены жилые дома, школа и бизнес-центр, в этом году — жилой комплекс из трех корпусов, а сейчас предприниматель занимается благоустройством территории. Также в настоящее время активно ведутся строительные работы на шести площадках в других районах. Все площадки расположены рядом с метро и автомобильными дорогами. Почти половина построенной недвижимости — это объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Оставшаяся часть — это жилые здания, которые будут использоваться в рамках реновации.
В пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики ранее рассказали о строительстве жилого комплекса по реновации в САО. Площадка находится в Тимирязевском районе, здесь ведутся работы нулевого цикла, специалисты уже полностью завершили раскопку котлована. ЖК будет состоять из двух корпусов. В совокупности в них будет 190 квартир, а их общая площадь превысит 11 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместятся нежилые помещения: просторный вестибюль, современный лифтовый холл, комната консьержа и колясочная. Комплекс находится недалеко от станций метро и МЦД, рядом с ним имеется все необходимое для комфортной жизни: школы, детские сады и спортивные объекты, а также парки «Останкино» и Тимирязевский.