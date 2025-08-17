Ричмонд
Узбекистан вернет на родину 100 сограждан из Петербурга

Граждан Узбекистана вернут на родине проведут в рамках гуманитарной помощи.

Источник: Комсомольская правда

Власти Узбекистана помогут в возвращении из Санкт-Петербурга 100 своим согражданам, которые оказались в сложной ситуации. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё» Министерства иностранных дел республики.

«Более 100 граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в городе Санкт-Петербурге России, будут возвращены на родину», — сказано в публикации агентства.

Отмечается, что возвращение граждан Узбекистана на родине проведут в рамках гуманитарной помощи, оказываемой с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства и представительства агентства миграции Узбекистана в Санкт-Петербурге.

В рамках указанной программы оказавшимся в трудной жизненной ситуации гражданам Узбекистана предоставляют авиабилеты и специальные сертификаты на возвращение. Их отправка на родину запланирована на в понедельник, 18 августа.

Кроме того, как передает «Дунё», 33 гражданам Узбекистана оказана материальная помощь, в том числе содержащимся в Центре временного содержания иностранных граждан.

Ранее Управление по вопросам миграции МВД Башкирии подвело итоги первого этапа операции «Нелегал-2025». Правоохранители сообщили о 637 нарушениях миграционного законодательства. В результате из России выдворят 52 работавших в Башкирии мигрантов.