Кто рано встаёт, тому шезлонг: Туристы зарубежных курортов устраивают «войну» за место под солнцем

Главные раздражители в борьбе за шезлонги — это туристы, которые оставляют полотенца на лежаках с вечера или просто скидывают чужие полотенца, занимая место. В некоторых отелях с такими хитрецами борются сотрудники, в других — сами отдыхающие устраивают ночные рейды, чтобы вернуть свои шезлонги. В большинстве случаев россиянам приходится вставать в 6 утра, чтобы успеть закинуть полотенце на свободный лежак. После этого они либо продолжают спать, либо сразу загорают под утренним солнцем.