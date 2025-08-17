Перинатальный центр в Туве получил 54 единицы оборудования

Более 50 единиц новейшего медоборудования поступило в перинатальный центр в Туве при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в минздраве региона.
Например, в учреждение поступили аппараты искусственной вентиляции легких и дефибрилляторы-мониторы для экстренного восстановления сердечного ритма. Кроме того, центр получил моечно-дезинфицирующую машину и электрокардиограф. Также среди приобретений есть наркозно-дыхательные аппараты и многое другое.
«Обновление материально-технической базы перинатального центра позволит повысить уровень оказания специализированной медицинской помощи, создать комфортные условия для работы медицинского персонала и обеспечить безопасность жизни и здоровья новорожденных и рожениц», — добавили в минздраве.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.