Спасатели сказали о пострадавших и повреждении от непогоды в Могилевской области

Непогода — масштабный и сильный грозовой фронт — прошел по отдельным районам Могилевской и Брестской области. Пострадали город Кировск, агрогородок Заелица и агрогородок Жидче.
Как сообщили в МЧС, по имеющейся оперативной информации пострадавших, к счастью, нет.
Повреждены кровли 16 жилых и 1 нежилого дома, 1 производственного здания и 2 объектов соцкультбыта.
В настоящее время осуществляются работы по распиловке, а также уборке упавших из-за непогоды деревьев.
Ранее мы писали о том, что министр образования рассказал о том, могут ли белорусские школьники и студенты использовать ИИ- искусственный интеллект (тут про это).