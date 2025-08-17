Ричмонд
Спасатели сказали о пострадавших и повреждении от непогоды в Могилевской области

Спасатели сказали о пострадавших и повреждениях от непогоды в Могилевской и Брестской областях.

Источник: Комсомольская правда

Непогода — масштабный и сильный грозовой фронт — прошел по отдельным районам Могилевской и Брестской области. Пострадали город Кировск, агрогородок Заелица и агрогородок Жидче.

Как сообщили в МЧС, по имеющейся оперативной информации пострадавших, к счастью, нет.

Повреждены кровли 16 жилых и 1 нежилого дома, 1 производственного здания и 2 объектов соцкультбыта.

В настоящее время осуществляются работы по распиловке, а также уборке упавших из-за непогоды деревьев.

Ранее мы писали о том, что министр образования рассказал о том, могут ли белорусские школьники и студенты использовать ИИ- искусственный интеллект (тут про это).