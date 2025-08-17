Количество жертв мобильных мошенников в Красноярском крае 6060 человек

В течение 2025 года число пострадавших от дистанционного мошенничества в Красноярском крае резко возросло.
По данным прокуратуры региона, с начала года мошенники обманули 6060 жителей края, причиненный ущерб составил более 1,6 миллиардов рублей.
Преступники применяют разнообразные схемы обмана, среди которых лидируют фейковые криптовалютные биржи, мошенники, маскирующиеся под сотрудников правоохранительных органов и организаций, обещающих «защитить сбережения», а также фишинговые сайты интернет-магазинов.
Показатель раскрываемости таких преступлений составляет скромные 28%, что свидетельствует о сложности выявления преступников и невысоком уровне кибербезопасности населения.
Специалисты призывают жителей края проявлять осторожность и не доверять подозрительным звонкам и сайтам, проверять информацию и при малейшем подозрении обращаться в правоохранительные органы.
Как ранее писал «МК в Красноярском крае», жители Красноярского края перечислили мошенникам 54 млн рублей за неделю. Наиболее распространенными схемами стали: фейковые криптобиржи — 27 случаев, звонки от лжесотрудников спецслужб — 74 случая, фишинговые ссылки на магазины — 29, мошенничество через соцсети — 9 случаев.