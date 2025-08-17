Количество жертв мобильных мошенников в Красноярском крае 6060 человек

Как ранее писал «МК в Красноярском крае», жители Красноярского края перечислили мошенникам 54 млн рублей за неделю. Наиболее распространенными схемами стали: фейковые криптобиржи — 27 случаев, звонки от лжесотрудников спецслужб — 74 случая, фишинговые ссылки на магазины — 29, мошенничество через соцсети — 9 случаев.