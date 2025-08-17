Кубань с начала года на 35,5% нарастила экспорт винодельческой продукции

Экспорт винодельческой продукции Краснодарского края вырос с начала 2025 года на 35,5%. Таких результатов удалось достичь в том числе при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
«Экспорт винодельческой продукции в 2024 году осуществляли 11 предприятий, сейчас эта тенденция сохранена. Наше вино экспортируется в Китай, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Израиль, Азербайджан, на Сейшельские острова, в Германию, Таджикистан, Узбекистан, Англию, Латвию, Грузию, Армению, Таиланд, Монголию. Только в первом полугодии этого года мы нарастили его поставки за рубеж на 35,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметил начальник отдела по виноградарству и винодельческой промышленности краевого минсельхоза Симон Черепнин.
Он напомнил, что по итогам прошлого года было экспортировано более 1,7 миллиона литров винодельческой продукции. По прогнозам, в 2025-м за рубеж могут отправить 2 миллиона литров.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.