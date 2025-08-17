Кубань с начала года на 35,5% нарастила экспорт винодельческой продукции

«Экспорт винодельческой продукции в 2024 году осуществляли 11 предприятий, сейчас эта тенденция сохранена. Наше вино экспортируется в Китай, Казахстан, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Израиль, Азербайджан, на Сейшельские острова, в Германию, Таджикистан, Узбекистан, Англию, Латвию, Грузию, Армению, Таиланд, Монголию. Только в первом полугодии этого года мы нарастили его поставки за рубеж на 35,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года», — отметил начальник отдела по виноградарству и винодельческой промышленности краевого минсельхоза Симон Черепнин.