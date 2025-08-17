Крымский мост: в очереди более тысячи автомобилей

Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально — достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17.00 до 23.00, дни — пятница, суббота и воскресенье.