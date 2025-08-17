Крымский мост: в очереди более тысячи автомобилей

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 279 транспортных средства. Время ожидания около часа», — сказано в сообщении по состоянию на 10 утра воскресенья.
В восемь утра проезда ждали почти 800 автомобилей, часом ранее — более 200.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально — достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 — в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы — с 17.00 до 23.00, дни — пятница, суббота и воскресенье.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.