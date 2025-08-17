В Искитимском районе под Новосибирском завершен ремонт дороги

Завершен комплекс работ на участке трассы, пролегающем от Бурмистрово до Быстровки.
В рамках проекта «Инфраструктура для жизни» завершены работы на участке автодороги между Бурмистрово и Быстровкой. В ходе реализации проекта было обновлено дорожное полотно, установлены необходимые знаки дорожного движения и нанесена разметка.
Эта 68-километровая трасса является связующим звеном между федеральной трассой Р-256 и селом Факел Революции, имея большое значение для жителей региона и путешественников, направляющихся в Караканский бор и к Обскому морю.
По информации Территориального управления автомобильных дорог региона, ежедневный трафик на данном участке составляет около 2000 автомобилей. После реконструкции дорога обеспечит повышенный уровень безопасности и комфорта для всех участников движения, включая тех, кто направляется в близлежащие детские оздоровительные учреждения.