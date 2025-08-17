В Искитимском районе под Новосибирском завершен ремонт дороги

По информации Территориального управления автомобильных дорог региона, ежедневный трафик на данном участке составляет около 2000 автомобилей. После реконструкции дорога обеспечит повышенный уровень безопасности и комфорта для всех участников движения, включая тех, кто направляется в близлежащие детские оздоровительные учреждения.