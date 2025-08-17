Подмосковный производитель бумажных пакетов внедрит бережливые технологии

С помощью инструментов нацпроекта в компании планируют ускорить изготовление этой продукции минимум на 10%. Кроме того, ожидается, что внедрение бережливых технологий позволит уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку более чем на 10%. После завершения пилотного проекта полученный опыт будут тиражировать на все остальные процессы.