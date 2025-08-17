Подмосковный производитель бумажных пакетов внедрит бережливые технологии

Завод компании «Архбум-Упак» в Московской области стал новым участником федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.
Напомним, что «Архбум-Упак» производит бумажные пакеты различных размеров и конфигурации. Их закупают крупные торговые точки и сети быстрого питания.
На предприятии уже состоялось стартовое совещание, где сотрудниками завода совместно со специалистами регионального центра компетенций был выбран пилотный поток. Им стал процесс производства бумажных пакетов с ручками из бурого сырья.
С помощью инструментов нацпроекта в компании планируют ускорить изготовление этой продукции минимум на 10%. Кроме того, ожидается, что внедрение бережливых технологий позволит уменьшить незавершенное производство на 15%, а также увеличить выработку более чем на 10%. После завершения пилотного проекта полученный опыт будут тиражировать на все остальные процессы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.