В Самарской области обновят более 80 км дорог, ведущих к спортучреждениям

Свыше 80 км трасс, ведущих к спортивным учреждениям, отремонтируют в Самарской области за год по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Например, будет обновлен участок трассы Богатое — Самара — Оренбург протяженностью 10 км. Эта дорога ведет к селу Богатому, где находится детско-юношеская спортивная школа. Там занимаются 550 ребят из разных населенных пунктов района.
Также специалисты отремонтируют подъездную дорогу к селу Большая Глушица. Она ведет к спортивному комплексу «Юбилейный», в котором дети занимаются физической культурой. Секции в этом учреждении посещают более 150 ребят.
Также в этом году обновят Московское шоссе в Самаре. По нему можно добраться до спортивной школы олимпийского резерва № 7 по езде на велосипеде. Там проходят начальную подготовку более 370 атлетов.
Напомним, что всего в России по нацпроекту в этом году планируют отремонтировать 225 участков дорог, ведущих к спортучреждениям. Их общая протяженность составляет 695 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.