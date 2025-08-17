Ричмонд
Чернышенко рассказал об участниках форума «Юг молодой»

Чернышенко: форум «Юг молодой» собрал 300 участников из 29 регионов России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Форум «Юг молодой», прошедший в центре созидания «Маяк», собрал 300 участников из 29 регионов России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Одно из ключевых событий Центра — форум “Юг молодой” — реализуется в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, запущенного по поручению Президента Владимира Путина. В этом году в нем приняли участие почти 300 человек из 29 регионов», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко добавил, что участники смогли пройти обучение, разработать собственные проекты, принять участие в добровольческих акциях и обменяться профессиональным опытом для развития субъектов страны.

Участники разработали продукты по пяти направлениям образовательной программы: «Юг. Города», «Юг. Дружины», «Юг. Профессионалы», «Юг. Технологии» и «Юг. Своё».

Уточняется, что молодые дизайнеры и архитекторы работали над обликом молодёжных центров Донбасса и Новороссии, волонтёры разработали концепцию для масштабирования опыта добровольческих молодёжных дружин, юные учёные разработали технологические решения для центра «Маяк», а креативные специалисты проработали облик сувенирной продукции Донбасса и Новороссии и руководство по созданию локальных брендов с учётом специфики всех регионов России.

Кроме того, вместе с экспертами участники предложили концепции центра наставничества на базе Азовского государственного педагогического университета и дорожную карту развития Добровольческих молодёжных дружин в регионах.

