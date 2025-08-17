В Сарапуле открылся пункт бесплатного проката вещей для новорожденных

Взять в аренду вещи для ребенка в возрасте до трех лет могут многодетные, студенческие и молодые семьи. Кроме того, такая услуга доступна одиноким родителям. Также взять вещи для новорожденных напрокат могут семьи участников специальной военной операции. Услуга доступна тем, кто проживает в Удмуртской Республике. В пункте проката можно взять коляски, детские кресла, кроватки, столики и многое другое.