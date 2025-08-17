Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сарапуле открылся пункт бесплатного проката вещей для новорожденных

Там можно взять в аренду коляски, детские кресла, кроватки, столики и многое другое.

Пункт бесплатного проката вещей для новорожденных открылся в филиале Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения в Сарапуле в Удмуртии по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.

Взять в аренду вещи для ребенка в возрасте до трех лет могут многодетные, студенческие и молодые семьи. Кроме того, такая услуга доступна одиноким родителям. Также взять вещи для новорожденных напрокат могут семьи участников специальной военной операции. Услуга доступна тем, кто проживает в Удмуртской Республике. В пункте проката можно взять коляски, детские кресла, кроватки, столики и многое другое.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.