В Сарапуле открылся пункт бесплатного проката вещей для новорожденных

Пункт бесплатного проката вещей для новорожденных открылся в филиале Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения в Сарапуле в Удмуртии по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в городской администрации.
Взять в аренду вещи для ребенка в возрасте до трех лет могут многодетные, студенческие и молодые семьи. Кроме того, такая услуга доступна одиноким родителям. Также взять вещи для новорожденных напрокат могут семьи участников специальной военной операции. Услуга доступна тем, кто проживает в Удмуртской Республике. В пункте проката можно взять коляски, детские кресла, кроватки, столики и многое другое.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.