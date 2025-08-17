Ричмонд
В Иркутске прошла акция «От Победы к Победе»

В Иркутске прошла «Всероссийская спортивно-патриотическая акция “От Победы к Победе”».

Источник: Соцсети

Она была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Участники акции, среди которых был ветеран СВО, участник программы «Герои Приангарья» Александр Малевин, пронесли частичку Вечного огня, зажжённого у Кремлёвской стены. Пробег шёл от Московских триумфальных ворот до мемориального комплекса «Вечный огонь Славы». У мемориала прошёл памятный митинг.

После митинга священный огонь передали в Республику Бурятия. Далее он пройдёт по регионам России и будет доставлен в Пекин.

В Иркутской области первым частичку Вечного огня принял Братск, потом — Тулун, Ангарск и посёлок Листвянка.