Молния несколько раз била в одно место. Под Житковичами мощный разряд молнии попал на видео

Также в Белгидромете дали точный прогноз погоды на понедельник, 18 августа. В ночные часы будет сохраняться влияние холодных неустойчивых воздушных масс. Днем же в понедельник в Беларуси погоду преимущественно будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью местам возможны непродолжительные дожди. В течения дня будет облачно с прояснениями, а по северу страны — дожди, местами с грозами. Ночью не теплее +6 — +13 градусов, а днем совсем не жаркие +17 — +24 тепла.