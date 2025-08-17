Молния несколько раз била в одно место. Под Житковичами мощный разряд молнии попал на видео

В Житковичском районе во время грозы молния несколько раз попала в одно место. Видео мощного разряда молнии опубликовал тематический телеграм-канал с прогнозами погоды «Метеовайб».
Так, на видео попал мощный разряд молнии под Житковичами. Грозовой разряд «шарахнул» в субботу, 16 августа. Гроза разыгралась под вечер, и на видео попал момент, как сначала небо озарили два сильных разветвленных разряда, а потом молния стала бить в одну точку — на видео можно насчитать восемь разрядов.
Заметим, что все прогнозы погоды и предупреждения в телеграм-канале созданы метеорологом-любителем и не являются официальной информацией.
Между тем в пресс-службе МЧС рассказали о том, что непогода 16 августа нанесла сильный урон в ряде регионов. Сильный грозовой фронт прошел в городе Кировске, агрогородке Заелица Глусского района Могилевской области и агрогородке Жидче Пинского района Брестской области. В этих регионах оказались поврежденными из-за грозы жилые дома, производственные здания, падали деревья.
— Спасатели помогают с ликвидацией последствий непогоды, — прокомментировали в пресс-службе утром 17 августа.
Здесь мы подробнее писали о том, что спасатели сказали о пострадавших и повреждении от непогоды в Могилевской области.
Также в Белгидромете дали точный прогноз погоды на понедельник, 18 августа. В ночные часы будет сохраняться влияние холодных неустойчивых воздушных масс. Днем же в понедельник в Беларуси погоду преимущественно будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью местам возможны непродолжительные дожди. В течения дня будет облачно с прояснениями, а по северу страны — дожди, местами с грозами. Ночью не теплее +6 — +13 градусов, а днем совсем не жаркие +17 — +24 тепла.
Увы, синоптик Дмитрий Рябов, сообщая о погоде на неделе с 18 по 24 августа, уже предупредил белорусов, что солнечное лето завершилось, впереди дожди, туманы и температура ниже нормы.