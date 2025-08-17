Еще в двух приангарских населенных пунктах будут обучать медсестер

«Положительные результаты реализации проекта в Иркутской области можно наблюдать уже сегодня. В июне 2025 года состоялся первый выпуск обучающихся нового формата — свыше 50 специалистов приступили к работе в Киренской, Катангской, Нукутской и Балаганской районных больницах. Таким образом, в Киренской районной больнице удалось увеличить обеспеченность средним медицинским персоналом с 68,3 до 88,1 человека на 10 тысяч населения. Это хороший опыт для трансляции в остальные муниципалитеты и другие регионы, который уже отмечается на федеральном уровне», — отметила директор Иркутского базового медицинского колледжа Евгения Рехова.