Еще в двух приангарских населенных пунктах будут обучать медсестер

Программу обучения по специальности «сестринское дело» на базе медучреждений планируют запустить еще в двух населенных пунктах в Иркутской области. Подготовка кадров для сферы здравоохранения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Пилотный проект по обучению среднего медицинского персонала в Иркутской области стартовал в 2023 году. Специалистов готовят на базе профильных учреждений, испытывающих потребность в кадрах. Теперь в проект планируют включить поселок Мама и город Бодайбо.
«Положительные результаты реализации проекта в Иркутской области можно наблюдать уже сегодня. В июне 2025 года состоялся первый выпуск обучающихся нового формата — свыше 50 специалистов приступили к работе в Киренской, Катангской, Нукутской и Балаганской районных больницах. Таким образом, в Киренской районной больнице удалось увеличить обеспеченность средним медицинским персоналом с 68,3 до 88,1 человека на 10 тысяч населения. Это хороший опыт для трансляции в остальные муниципалитеты и другие регионы, который уже отмечается на федеральном уровне», — отметила директор Иркутского базового медицинского колледжа Евгения Рехова.
Сейчас подготовку специалистов по проекту ведут для городов Усть-Илимска, Киренска, Усть-Кута и поселков Жигалово, Качуг, Балаганск, сел Нукуты и Ербогачен. Образовательный процесс курируют медколледжи в Иркутске, Саянске, Братске и поселке Усть-Ордынском.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.