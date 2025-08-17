«Желтый код» в Молдове продолжается: Ожидается жара до + 35

Гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «жёлтый код» метеоопасности.
Сегодня, 17 августа в большинстве регионов страны, включая север, ожидается сильная жара до +35°C.
Рекомендации специалистов:
— избегайте пребывания под прямыми лучами солнца с 11:00 до 18:00.
— носите головные уборы и светлую одежду из натуральных тканей.
— пейте 1,5−2 литра воды в день для предотвращения обезвоживания.
Берегите себя в жаркие дни!
