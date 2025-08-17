Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе

«Вся предстоящая неделя в Центральной России ожидается относительно прохладной, время от времени будет барабанить дождь, иногда — ливни, зонт станет постоянным атрибутом москвичей. Особенно дождливым прогнозируется финал недели. В Москве в общей сложности за семидневку выпадет до 73 миллиметров осадков — семь ведер дождевой воды на метр квадратный или почти месячная норма небесной влаги», — рассказал Тишковец.