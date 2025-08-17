Москвичей предупредили о сильных дождях на следующей неделе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Семь ведер воды на квадратный метр может выпасть в Москве за предстоящую неделю, это почти месячная норма осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Вся предстоящая неделя в Центральной России ожидается относительно прохладной, время от времени будет барабанить дождь, иногда — ливни, зонт станет постоянным атрибутом москвичей. Особенно дождливым прогнозируется финал недели. В Москве в общей сложности за семидневку выпадет до 73 миллиметров осадков — семь ведер дождевой воды на метр квадратный или почти месячная норма небесной влаги», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по ночам столбики термометров будут колебаться от плюс 7 до плюс 12, в дневные часы — не выше плюс 15 — плюс 20 градусов, что больше соответствует климату начала осени.
При этом, по его словам, в отдельные дни будет чуть теплее.