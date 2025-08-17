74-летняя жительница Бердска НСО погибла при ДТП

60-летний водитель Toyota Kluger сбил женщину недалеко от улицы Космическая. Пострадавшая скончалась в больница.
Предварительная информация указывает на то, что 16 августа 2025 года в Бердске водитель автомобиля Toyota Kluger, мужчина 1965 г.р., ехавший по улице Космической, у дома № 59 в Микрорайоне, совершил наезд на пешехода. Потерпевшая переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора слева направо относительно движения автомобиля.
В результате этого происшествия женщина 1951 года рождения получила многочисленные повреждения и была экстренно госпитализирована. Несмотря на все усилия медицинского персонала, через несколько часов после аварии она умерла в больнице.
В данный момент сотрудники дорожной полиции проводят расследование для выяснения всех подробностей и обстоятельств данного инцидента. В целях установления причин аварии и степени ответственности каждого участника ведется тщательная проверка.