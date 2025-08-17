Ставрополье в июле посетило рекордное количество туристов

Около 1,5 млн туристов посетили Ставропольский край в июле, что на 49% больше аналогичного периода прошлого года. Таких результатов удалось достичь при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
«С начала года край демонстрирует впечатляющие результаты в развитии туристической отрасли. Так, с января по май регион принял около 5,3 миллиона гостей. Особенно активным оказался июль, что неудивительно, учитывая разнообразие наших туристических возможностей. Мы предлагаем отдых на любой вкус — от экстремального до оздоровительного», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
Гостей в регион привлекают в том числе разнообразные мероприятия. Например, в этом году состоятся 11 крупных фестивалей. Кроме того, значительный вклад в развитие отрасли вносит поддержка местных предпринимателей. С ее помощью открываются новые базы отдыха и модернизируются существующие.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.