Предприниматели из Воронежской области узнают, как инвестировать в рекламу

В качестве эксперта перед слушателями выступит сценарист и продюсер видео- и фотосъемок, владелец бизнес-юнита по интернет-маркетингу в крупной веб-студии Егор Осипов. Он расскажет о трендах рекламы в Сети на 2026 год, а также поделится главным о социальных медиа. Кроме того, Егор Осипов даст оценку эффективности маркетинговых кампаний в интернете. Принять участие в вебинаре можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.