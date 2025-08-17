Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприниматели из Воронежской области узнают, как инвестировать в рекламу

Слушателям расскажут о трендах интернет-маркетинга в 2026 году и особенностях социальных медиа.

Вебинар на тему «Куда вложить рекламный бюджет в 2026-м, чтобы увеличить доход» пройдет в Воронежской области 18 августа по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.

В качестве эксперта перед слушателями выступит сценарист и продюсер видео- и фотосъемок, владелец бизнес-юнита по интернет-маркетингу в крупной веб-студии Егор Осипов. Он расскажет о трендах рекламы в Сети на 2026 год, а также поделится главным о социальных медиа. Кроме того, Егор Осипов даст оценку эффективности маркетинговых кампаний в интернете. Принять участие в вебинаре можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.