Предприниматели из Воронежской области узнают, как инвестировать в рекламу

Вебинар на тему «Куда вложить рекламный бюджет в 2026-м, чтобы увеличить доход» пройдет в Воронежской области 18 августа по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.
В качестве эксперта перед слушателями выступит сценарист и продюсер видео- и фотосъемок, владелец бизнес-юнита по интернет-маркетингу в крупной веб-студии Егор Осипов. Он расскажет о трендах рекламы в Сети на 2026 год, а также поделится главным о социальных медиа. Кроме того, Егор Осипов даст оценку эффективности маркетинговых кампаний в интернете. Принять участие в вебинаре можно бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.