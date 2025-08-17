Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области выступали «Чёрные береты»

Концертный ансамбль морской пехоты «Чёрные береты» выступил в Иркутской области в рамках проекта «Общей Памятью Едины».

Источник: Правительство Иркутской области

Концертный ансамбль морской пехоты «Чёрные береты» выступил в Иркутской области в рамках проекта «Общей Памятью Едины». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ансамбль привёз в Приангарье программу «ZaHaших». 15 августа концерт прошёл в Иркутске, 16 августа — в Ангарске и Черемхово.

«Чёрные береты» — это популярный коллектив Балтийского флота ВМФ России. Его создали в 1980-х годах, он базируется в городе Балтийске Калининградской области.

Гастроли ансамбля прошли благодаря совместной поддержке Федерального агентства по делам национальностей и правительства Иркутской области.