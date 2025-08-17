Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым

Из-за атаки беспилотников в Воронежской области была повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, что привело к задержке движения поездов.
Ранее федеральная пассажирская служба сообщила, что из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути на станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов — составы опаздывают ориентировочно на 2,5 часа. Компания-перевозчик отмечает, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки.
Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь перехватила и уничтожила 46 украинских беспилотников над восемью регионами страны. 16 беспилотников ликвидированы над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, три — над Брянской и по одному над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.