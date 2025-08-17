Ричмонд
В Гомеле экс-супруги судятся за туалетный ершик и держатель туалетной бумаги

В Гомеле бывшие супруги судятся друг с другом из-за туалетного ершика и держателя туалетной бумаги.

Источник: Комсомольская правда

Александр Гуцев, которого не так давно избрали председателем Гомельской областной коллегии адвокатов, рассказал о недавнем случае раздела имущества. Происходил он между бывшими супругами.

По словам Александра Гуцева, оппонент его клиента наряду с дорогостоящей техникой, мебелью включил в список совместно нажитого имущества не только дорогостоящую технику и мебель, но и «держатель для туалетной бумаги и ершик».

— Конечно, за этим кроются взаимные обиды, желание досадить. Но и такое приходится рассматривать в суде, — приводит слова адвоката newsgomel.by.

Чем закончился этот процесс — неизвестно, но факт взаимных имущественных претензий — налицо.

