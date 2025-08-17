Ричмонд
В Курске открыли первый в регионе модульный спортивный зал

В торжественной церемонии принял участие министр спорта России Михаил Дегтярев.

Первый в Курской области модульный спортивный зал открылся в столице региона при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта области.

В торжественной церемонии запуска объекта принял участие министр спорта России Михаил Дегтярев. Он поздравил воспитанников городской спортивной школы № 6, частью которой стал спортзал.

«Поздравил ребят с открытием новых спортобъектов и пожелал им успешно тренироваться и добиваться высоких результатов. Мы следуем поручениям Президента России Владимира Владимировича Путина, который подчеркивает, что доступность инфраструктуры, качество и многообразие спортивных объектов прямо влияют на качество жизни и здоровье миллионов людей», — поделился Дегтярев.

Всего с 2025 по 2027 год в регионе планируется возвести 19 спортплощадок для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, 6 «умных» площадок и 3 модульных спортивных зала.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.