В Воронеже запустили центр подготовки специалистов рабочих профессий

Центр подготовки специалистов рабочих профессий открыли на базе «Опытно-конструкторского бюро моторостроения» в Воронеже при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций Воронежской области.
В центре смогут повышать свою квалификацию специалисты производственных профессий. Среди них — операторы токарного участка и фрезеровщики, работающие на предприятии.
«Идея повысить уровень мастерства рабочих давно была в планах, но именно проект “Производительность труда” (входит в национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”. — Прим. ред.) дал понимание, как лучше построить программу. Эксперты регионального центра компетенций, оператора проекта, дали нам нужную методологию бережливого производства, с которой мы и начинаем обучение», — рассказал заместитель директора по развитию производственных систем «Опытно-конструкторского бюро моторостроения» Валерий Косинов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.