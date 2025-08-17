В Воронеже запустили центр подготовки специалистов рабочих профессий

«Идея повысить уровень мастерства рабочих давно была в планах, но именно проект “Производительность труда” (входит в национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”. — Прим. ред.) дал понимание, как лучше построить программу. Эксперты регионального центра компетенций, оператора проекта, дали нам нужную методологию бережливого производства, с которой мы и начинаем обучение», — рассказал заместитель директора по развитию производственных систем «Опытно-конструкторского бюро моторостроения» Валерий Косинов.