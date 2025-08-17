В Казани на неделю перекроют движение по проспекту Камалеева

Движение по проспекту Альберта Камалеева около жилого дома № 32б окажется перекрыто с 1 по 7 сентября.
В столице Татарстана на неделю ограничат движение транспорта по проспекту Альберта Камалеева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Движение по проспекту Альберта Камалеева около жилого дома № 32б окажется перекрыто с 1 по 7 сентября.
Причиной временных неудобств станут работы по строительству кабельной канализации, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.