Суд закрыл кафе в Казани из-за нарушения санитарных норм

Снято с реализации 14 партий продукции — в общей сложности 60 кг.

Источник: Роспотребнадзор по РТ

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан по требованию прокуратуры провело внеплановую проверку предприятия «Шаурма и шашлык» ИП Шамсова в Казани.

Выявлены нарушения санитарного законодательства: несоблюдение поточности и технологических процессов, отсутствие условий для приготовления блюд, недостаток оборудования, нарушение режима мытья посуды, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние, допуск сотрудников без медосмотра, использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов, отсутствие производственного контроля и дезинсекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.

Снято с реализации 14 партий продукции — в общей сложности 60 кг. В двух пробах смывов обнаружена кишечная палочка. Деятельность предприятия приостановлена на 30 дней.

А вот деятельность предприятия, где кишечная инфекция у посетителя была зарегистрирована, приостановлена на 90 дней.