Суд закрыл кафе в Казани из-за нарушения санитарных норм

Выявлены нарушения санитарного законодательства: несоблюдение поточности и технологических процессов, отсутствие условий для приготовления блюд, недостаток оборудования, нарушение режима мытья посуды, неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние, допуск сотрудников без медосмотра, использование продуктов без маркировки и сопроводительных документов, отсутствие производственного контроля и дезинсекции, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.