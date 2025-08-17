Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске завелась банда «велосипедных воров»

Грабители орудуют в подъездах жилых домов в Ленинском районе, а также уносят «железных коней» из дворов.

Грабители орудуют в подъездах жилых домов в Ленинском районе, а также уносят «железных коней» из дворов.

В Ленинском районе Новосибирска массово воруют велосипеды из подъездов. Воры также забирают двухколесные транспортные средства из дворов. Жители района бьют тревогу, ведь их имущество становится легкой добычей для преступников. Многие уже потеряли свои велосипеды, которые служили им для работы, отдыха и передвижения по городу.

Полиция призывает граждан быть бдительными, не оставлять велосипеды без присмотра и по возможности использовать дополнительные средства защиты.