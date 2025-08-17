В Новосибирске завелась банда «велосипедных воров»

В Ленинском районе Новосибирска массово воруют велосипеды из подъездов. Воры также забирают двухколесные транспортные средства из дворов. Жители района бьют тревогу, ведь их имущество становится легкой добычей для преступников. Многие уже потеряли свои велосипеды, которые служили им для работы, отдыха и передвижения по городу.