В селе Индерка Пензенской области благоустроили территорию возле стадиона

«Надеюсь, что территория станет любимым местом отдыха для жителей и гостей Индерки. Это общественное пространство, где каждый найдет что-то для себя, будь то прогулки по живописным аллеям, утренние пробежки или просто возможность расслабиться, провести время с пользой и удовольствием, даже в вечернее время», — сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.