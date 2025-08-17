В селе Индерка Пензенской области благоустроили территорию возле стадиона

Территорию, прилегающую к стадиону между Центральным и Пристадионным переулками, в селе Индерка Пензенской области благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона.
Вдоль стадиона специалисты разбили новую аллею с прогулочными дорожками и сделали бордюры. Также там смонтировали современные скамейки и урны. Особое внимание уделили освещению территории, установив новые фонари.
«Надеюсь, что территория станет любимым местом отдыха для жителей и гостей Индерки. Это общественное пространство, где каждый найдет что-то для себя, будь то прогулки по живописным аллеям, утренние пробежки или просто возможность расслабиться, провести время с пользой и удовольствием, даже в вечернее время», — сказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Кудимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.