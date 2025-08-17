Ричмонд
Узбекистан поможет вернуться 100 согражданам из Петербурга

Еще 33 человека получат материальную помощь.

Источник: Комсомольская правда

Власти Узбекистана в рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину» помогут соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации в Петербурге. Как сообщает информагентство «Дуне», 18 августа запланирован вылет первой группы из 100 человек, которым предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты.

— Акция проходит с 30 июля по 30 августа при поддержке Генконсульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции, — отмечает портал.

Помимо организации возвращения, 33 гражданам Узбекистана, включая находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц в тяжелом материальном положении, оказана материальная помощь.

Эта инициатива стала частью системной работы узбекских властей по поддержке трудовых мигрантов за рубежом. В последние годы подобные акции проводились и в других российских городах, что позволяет гражданам Узбекистана в сложных жизненных обстоятельствах вернуться домой.