Узбекистан поможет вернуться 100 согражданам из Петербурга

Власти Узбекистана в рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину» помогут соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации в Петербурге. Как сообщает информагентство «Дуне», 18 августа запланирован вылет первой группы из 100 человек, которым предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты.
— Акция проходит с 30 июля по 30 августа при поддержке Генконсульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции, — отмечает портал.
Помимо организации возвращения, 33 гражданам Узбекистана, включая находящихся в Центре временного содержания иностранных граждан и лиц в тяжелом материальном положении, оказана материальная помощь.
Эта инициатива стала частью системной работы узбекских властей по поддержке трудовых мигрантов за рубежом. В последние годы подобные акции проводились и в других российских городах, что позволяет гражданам Узбекистана в сложных жизненных обстоятельствах вернуться домой.