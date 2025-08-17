Узбекистан поможет вернуться 100 согражданам из Петербурга

Власти Узбекистана в рамках благотворительной акции «Возвращение на Родину» помогут соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации в Петербурге. Как сообщает информагентство «Дуне», 18 августа запланирован вылет первой группы из 100 человек, которым предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты.