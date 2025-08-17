Предпринимателям Вологодской области расскажут про ИИ в бизнесе

Участникам мероприятия расскажут о реальном влиянии искусственного интеллекта на различные профессии, о том, что можно делегировать ИИ, об этике и ответственности в работе с этой технологией и о многом другом. Спикером на вебинаре выступит бизнес-аналитик, эксперт по стратегическому внедрению ИИ в бизнес-процессы Калина Яркина. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.