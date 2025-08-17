Предпринимателям Вологодской области расскажут про ИИ в бизнесе

Бесплатный вебинар-практикум «Уволить нельзя оставить» пройдет в Вологодской области 19 августа. Поддержка предпринимателей — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Участникам мероприятия расскажут о реальном влиянии искусственного интеллекта на различные профессии, о том, что можно делегировать ИИ, об этике и ответственности в работе с этой технологией и о многом другом. Спикером на вебинаре выступит бизнес-аналитик, эксперт по стратегическому внедрению ИИ в бизнес-процессы Калина Яркина. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.