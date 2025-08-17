Власти Иркутской области встретились с участником СВО Алексеем Дмитриченко

В ходе рабочей поездки в Тайшетский район представители власти Иркутской области встретились с участником специальной военной операции Алексеем Дмитриченко, который недавно был назначен временно исполняющим обязанности военного комиссара двух районов. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.
— До мобилизации в ноябре 2022 года майор Алексей Дмитриченко работал инструктором пожарно-десантной пожарной службы Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов. В природоохранную деятельность он пришел после выхода на пенсию, многие годы работал в ГУФСИН, — рассказывают власти Приангарья.
В зону СВО Алексей Дмитриченко был призван в сентябре 2022 года, где занимал должность заместителя командира батальона. В конце 2023 года он подписал контракт с Минобороны РФ, а в мае 2024-го получил тяжелое ранение. После длительного лечения и реабилитации в Военно-медицинской академии им. Кирова (Санкт-Петербург) он был признан ограниченно годным к службе. Несмотря на предложения продолжить карьеру в военном ведомстве, Алексей Дмитриченко решил вернуться на родину.
С декабря 2023 года он работает в военном комиссариате, а в феврале 2025-го получил звание подполковника. За мужество и отвагу в ходе СВО он награжден орденом Мужества, медалями Жукова, «За отвагу ЛНР», «За воинскую доблесть» и «Участник СВО».