Власти Иркутской области встретились с участником СВО Алексеем Дмитриченко

В зону СВО Алексей Дмитриченко был призван в сентябре 2022 года, где занимал должность заместителя командира батальона. В конце 2023 года он подписал контракт с Минобороны РФ, а в мае 2024-го получил тяжелое ранение. После длительного лечения и реабилитации в Военно-медицинской академии им. Кирова (Санкт-Петербург) он был признан ограниченно годным к службе. Несмотря на предложения продолжить карьеру в военном ведомстве, Алексей Дмитриченко решил вернуться на родину.