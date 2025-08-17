Ричмонд
В Новосибирске поднялись цены на вареную колбасу

Сибиряки возмущены: «Яйца подешевели, теперь колбаса стоит немало?».

Как сообщает Росстат, стоимость колбасных изделий в Новосибирске выгодно отличается от общероссийских цен, разница достигает примерно 20 рублей.

В текущем июне средняя стоимость 400-граммового батона вареной колбасы в Новосибирске составила 204,54 рубля. Зафиксирован рост на 1,54% по сравнению с июнем прошлого года и на 7,93% по сравнению с июнем 2023 года.

В то же время, средняя цена аналогичного продукта по России достигает 224,02 рубля. Это выше уровня 2024 года на 5,61%, а цен двухлетней давности — на 16,55%. Таким образом, жители Новосибирска могут покупать вареную колбасу почти на 20 рублей дешевле, чем в среднем по стране.