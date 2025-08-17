В донском регионе упала урожайность пшеницы

В правительстве Ростовской области официально понизили прогноз урожая второй раз за сезон, ожидая 8 миллионов тонн зерна. В 2023 году аграрии собрали 16 миллионов тонн. Аналитики прогнозируют, что Ставропольский край станет лидером по производству пшеницы в России в 2025 году, тогда как в прошлом году лидером была Ростовская область.