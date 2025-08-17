Ричмонд
В донском регионе упала урожайность пшеницы

В донском регионе упала урожайность пшеницы. В текущем сезоне средняя урожайность зерновых в Ростовской области составляет всего 25,9 центнера с гектара, следует из предварительных данных Минсельхозпрода региона.

Источник: Аргументы и факты

В ряде районов падение урожайности достигло катастрофических масштабов. Например, в Матвеево-Курганском районе урожайность снизилась более чем в четыре раза, в Куйбышевском и Азовском районах также наблюдается резкое падение, о чем сообщает 161.ру..

Президент донской Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Александр Родин назвал ситуацию катастрофой для сельского хозяйства и предложил ввести запрет на банкротство аграриев и предоставить им кредитные каникулы. С соответствующей инициативой региональный парламент обратился к Правительству РФ.

Аналитический центр «СовЭкон» ранее прогнозировал провал урожайности в Ростовской области и Краснодарском крае. По данным центра, в Ростовской области зафиксирован самый низкий показатель урожайности с 2013 года, а в Краснодарском крае — с 2012 года.

В правительстве Ростовской области официально понизили прогноз урожая второй раз за сезон, ожидая 8 миллионов тонн зерна. В 2023 году аграрии собрали 16 миллионов тонн. Аналитики прогнозируют, что Ставропольский край станет лидером по производству пшеницы в России в 2025 году, тогда как в прошлом году лидером была Ростовская область.