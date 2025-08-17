Ричмонд
Спасатели ночью на 17 августа 2025 ликвидировали пожар в общежитии Новополоцка

Ночной пожар в новополоцком общежитии ликвидирован спасателями.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 16 на 17 августа 2025 года спасатели успешно ликвидировали пожар, который случился в одном из общежитий Новополоцка. Как сообщили в МЧС, информация о возгорании в общежитии, расположенном на улице Блохина, поступила на пульт в 00.25 ночи.

Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили возгорание в одной из комнат на одиннадцатом этаже.

«Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. На месте пожара работали 11 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

Благодаря слаженной работе сотрудников ведомства пострадавших нет, эвакуация жильцов не осуществлялась. В настоящее время устанавливается причина пожара.

