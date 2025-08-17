Спасатели ночью на 17 августа 2025 ликвидировали пожар в общежитии Новополоцка

В ночь с 16 на 17 августа 2025 года спасатели успешно ликвидировали пожар, который случился в одном из общежитий Новополоцка. Как сообщили в МЧС, информация о возгорании в общежитии, расположенном на улице Блохина, поступила на пульт в 00.25 ночи.