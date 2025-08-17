Почти 4 тысячи книг получила будущая модельная библиотека в Сочи

Книжный фонд будущей детской модельной библиотеки «ОСТРОВок» в Центральном районе Сочи расширился почти на 4 тысячи новых изданий, сообщили в администрации города-курорта. Учреждение модернизируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В библиотеку, в частности, закупили художественную литературу для детей, а также отраслевые и краеведческие издания. Теперь ее фонд включает 79 тысяч книг.
Напомним, что читатели смогут посетить обновленное учреждение уже в сентябре. Сейчас специалистам осталось смонтировать в библиотеке систему кондиционирования, установить мебель и элементы декора. Также в планах оборудовать интерактивные зоны для детей, включая песочницу и физкультурный комплекс.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.